МИД РФ заявил, что России и Китаю необходимо максимально нарастить сотрудничество

Как отметил старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилл Барский, России удастся договориться с Китаем о сопряжении планов развития ЕАЭС и "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Москве и Пекину нужно по-максимуму наращивать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"Надо максимально нарастить наше сотрудничество с Китаем в рамках скоординированного сопряжения Большого Евразийского партнерства и китайского "Один пояс - один путь", - сказал он. - Возможно, вытянуть Китай на то, чтобы он отказался от каких-то иллюзий создания зоны свободной торговли в ближайшее время, а занялся вместе с нами реализацией конкретных инвестиционных проектов, нам нужны китайские деньги и технологии".

По его словам, России удастся договориться с Китаем о сопряжении планов развития ЕАЭС и "Один пояс - один путь".