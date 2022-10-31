В Энергодаре восстановили энергоснабжение

В городе ранее не было света некоторое время

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено в Энергодаре после ракетного удара со стороны Украины 30 октября. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Инфраструктура восстановлена, вчера не было света некоторое время в городе. Вот сегодня уже все работает", - сказал он.

30 октября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины три раза за сутки обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов.