31 октября, 14:21,
обновлено 31 октября, 14:47
Военная операция на Украине

В Энергодаре восстановили энергоснабжение

В городе ранее не было света некоторое время

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено в Энергодаре после ракетного удара со стороны Украины 30 октября. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Инфраструктура восстановлена, вчера не было света некоторое время в городе. Вот сегодня уже все работает", - сказал он.

30 октября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины три раза за сутки обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация