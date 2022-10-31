В Эстонии годовая инфляция превысила 22% в октябре

Окончательную оценку ведомство опубликует 7 ноября

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Инфляция в Эстонии превысила 22% в годовом исчислении по итогам октября. Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

Как указывает портал со ссылкой на предварительные данные Департамента статистики Эстонии, темпы инфляции в республике составили 22,4% в октябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Сильнее всего подорожали энергоносители, продукты, алкоголь, табак, промышленные товары, а также услуги. Окончательную оценку ведомство опубликует 7 ноября.

В понедельник европейское статистическое агентство "Евростат" сообщило, что инфляция в еврозоне в октябре установила очередной рекорд в 10,7% в годовом исчислении. Октябрь стал седьмым месяцем подряд, когда Эстония демонстрировала наибольшие темпы роста цен среди стран валютного союза. В тройку самых проблемных стран еврозоны по темпам инфляции, помимо Эстонии, вошли также Литва и Латвия. В годовом выражении рост цен ускорился в этих странах до уровня в 22,0% и 21,8% соответственно.