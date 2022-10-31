Россия закупила в интервенционный фонд 45,5 тыс. тонн зерна на 682 млн рублей

В том числе было приобретено 14,85 тыс. тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 227,6 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Государство закупило еще одну партию зерна в интервенционный фонд РФ. На аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) приобретено 45,5 тыс. тонн зерна на общую сумму 682,2 млн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

"Сегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 45 тыс. 495 тонн зерна на общую сумму 682,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В том числе было приобретено 14,85 тыс. тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 227,6 млн рублей, 29,97 тыс. тонн пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 447,1 млн рублей, а также 675 тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на 7,5 млн рублей.

Таким образом, всего с 1 августа государство закупило 1 млн 255,4 тыс. тонн зерна. Торги проводятся ежедневно по рабочим дням.

Минсельхоз РФ ранее сообщал о планах по закупке в государственный интервенционный фонд до 3 млн тонн зерна. В рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить зерно в регионах Сибири, Урала и центра России. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, и это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.