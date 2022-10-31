В Херсонской области активно переходят на систему безналичных расчетов

В регионе рассчитывают, что в 2022 году начнется также кредитование жителей и компаний, включая выдачу ипотеки

ХЕРСОН, 31 октября. /ТАСС/. Херсонская область активно переходит на систему безналичных расчетов. Растет количество выдаваемых банковских карт и безналичных терминалов оплаты, сообщает в понедельник официальный Telegram-канал администрации области со ссылкой на заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций области Михаила Шпира.

"Наш партнерский банк наращивает объемы выдачи карт и внедрения среди предпринимателей безналичных терминалов (эквайринг)", - приводятся в сообщении слова замминистра. В администрации отметили, что цифровизация - один из приоритетов региональной власти.

Первое отделение ПСБ в Херсоне открылось 29 июня. Власти Херсонской области рассчитывают, что банк уже в 2022 году начнет кредитование жителей и компаний, в том числе откроет выдачу ипотеки.