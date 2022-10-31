Архангельская область получит из госбюджета 880 млн рублей на проекты на селе

Финансирование региону поступит в 2023-25 годах

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Архангельская область получит около 880 млн рублей из федерального бюджета на четыре проекта по развитию села в 2023-25 годов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. Заявка получила одобрение конкурсной комиссии Минсельхоза России.

"На проекты комплексного развития села Архангельская область получит порядка 880 млн рублей. Заявка региона получила одобрение конкурсной комиссии Минсельхоза России. Четыре новых проекта будут реализованы в 2023-2025 годах в Няндоме, Приморском районе и Вилегодском округе", - отмечается в сообщении.

Более 500 млн рублей выделят уже в 2023 году.

Проект Приморского района предусматривает строительство канализационно-очистных сооружений насосной станции и возведение Дома культуры. Проект в Няндоме включает капитальный ремонт местного Дома культуры, краеведческого центра, сети уличного освещения, а также строительство в городе спортивного комплекса.

Две инициативы поддержали в Вилегодском округе. Здесь проведут капитальный ремонт одного из корпусов школы, а также лыжероллерной трассы, стадиона в селе Ильинско-Подомское и реконструкцию очистных сооружений населенного пункта. В рамках второго проекта капитально отремонтируют две школы и водопровод в селе Никольск.

Всего с момента старта госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Архангельская область привлекла на ее реализацию более 2,2 млрд рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета речь идет уже о 3,2 млрд рублей, за счет которых провели работы по модернизации социальной инфраструктуры, включая возведение и ремонт школ, больниц, детских садов, домов культуры, инженерных коммуникаций.