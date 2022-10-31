В Грузии заявили, что к 2030 году республика станет страной с высоким доходом

В 2022 году ВВП на душу населения должен составить более $6,7 тыс.

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. ВВП на душу населения в Грузии к 2030 году достигнет $15 тыс. Республика переместится в список стран с высоким доходом, сообщили в понедельник в пресс-службе грузинского правительства со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

"Согласно среднесрочному прогнозу Международного валютного фонда, к 2027 году экономика Грузии на душу населения превысит $10 тыс. и составит $10 540, а к 2030 году достигнет $15 тыс., в результате чего Грузия переместится в список стран с высоким доходом", - сказано в сообщении.

Ранее в октябре правительство Грузии направило в парламент проект бюджета на 2023 год, согласно которому номинальный ВВП прогнозируется на уровне 79,6 млрд лари (более $28 млрд), в пересчете на душу населения внутренний валовой продукт составит $7,5 тыс.

В текущем году ВВП на душу населения должен составить более $6,7 тыс.