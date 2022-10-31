Приднестровье прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с ноября

Республика будет испытывать дефицит электроэнергии в размере 4 тыс. МВт·ч, уточнил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Молдавская ГРЭС, которая обеспечивала от 30% до 70% потребностей в электроэнергии Молдавии, прекратит поставки с ноября. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

"Контракт о поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС не был подписан", - проинформировал Спыну. По его словам, в следующем месяце поставлять электроэнергию в Молдавию будут OMV Petrom, Nuclearelectrica, предполагается осуществлять закупки на румынской энергетической бирже (OPCOM).

Со вторника республика будет испытывать дефицит электроэнергии в размере 4 тыс. МВт·ч, уточнил Спыну.