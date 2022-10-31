Полеты по более 300 региональным маршрутам будут выполняться в 2023 году

Всего перевозки будут осуществляться 17 авиакомпаниями

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании будут выполнять полеты по более 300 субсидируемым региональным маршрутам в 2023 году. Всего перевозки будут осуществляться 17 авиакомпаниями, говорится в понедельник в сообщении Росавиации.

"Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов <….> 17 авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023 года. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу", - отмечается в сообщении.

Общий объем финансирования программы в следующем году составит 9 млрд рублей.

По последним данным, в этом году на программу субсидирования региональных полетов из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей. За I квартал 2022 года льготным перелетом воспользовались более 715 тыс. россиян, планируется, что за год будет перевезено более 3 млн пассажиров.

Помимо программы субсидирования рейсов между регионами в России также действует программа субсидирования воздушных перевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь.