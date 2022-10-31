В ЛНР сообщили, что жители Рубежного начали получать выплаты за разрушенное ВСУ жилье

Деньги населению выплачивают через отделения Государственного банка республики

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Жители Рубежного в Луганской Народной Республике начали получать компенсационные выплаты за жилье, пострадавшее в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщил и.о. начальника ЖКХ Рубежного Максим Симоненко.

"В Рубежном начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее жилье. <…> Специальная комиссия занимается оформлением заявлений, работает три дня в неделю: вторник, среда и четверг. На сегодняшний день принято 1 249 заявлений, 102 человека уже получили компенсацию", - сказал он в эфире телеканала "Луганск 24".

По словам Симоненко, выплаты население получает через отделения Государственного банка ЛНР, работающего в городе. Он также подчеркнул, что в городе в результате обстрелов украинских войск уничтожены более 2 тыс. домов.

Ранее врио главы республики Леонид Пасечник заявил, что поручил Министерству труда и социальной политики ЛНР создать консультационные центры для помощи жителям региона.

Зампредседателя правительства ЛНР Елена Костенко сообщала, что в связи с порядком, определенным постановлением правительства, выплаты за утрату жилых помещений производятся в размере 35 тыс. рублей за 1 кв. м, за поврежденное жилье - 6 тыс. рублей за один квадратный метр, выплата 100 тыс. производится за утрату имущества первой необходимости.