СМИ: Турция предупредила, что суда с зерном у Босфора создают сложности для навигации

Постпред Турции Феридун Синирлиоглу, выступая на заседании Совбеза ООН, сообщил, что у входа в Босфор находилось 97 судов с зерном, ожидавших контроля, и еще 15 прибыли в течение дня

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Турция предупредила СБ ООН, что суда, ожидающие досмотра у входа в Босфор, из-за ситуации с зерновой сделкой создают риски для судоходства в проливе. Об этом сообщил в понедельник телеканал TRT со ссылкой на постоянного представителя Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу.

Постпред Турции, выступая на заседании Совбеза ООН, сообщил, что утром в понедельник у входа в Босфор находилось 97 судов с зерном, ожидавших контроля, и еще 15 прибыли в течение дня.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".