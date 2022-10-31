Молдавия закачала в хранилища около 127 млн куб. м газа

Energocom 32 октября закупил еще 27 млн куб. м газа

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Молдавское государственное предприятие Energocom приобрело еще 27 млн куб. м газа, которые будут закачаны в хранилища на Украине и в Румынии на случай перебоев в поставках со стороны "Газпрома".

"Сегодня Energocom закупил еще 27 млн куб. м газа. Наш стратегический резерв вырос примерно до 127 млн куб. м газа", - написал в понедельник в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

В октябре поставки российского газа в Молдавию были снижены на 30%, в связи с возрастающим потреблением в ноябре дефицит составит уже 51%. В российском газовом холдинге сокращение объяснили отказом НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить транзит в полном объеме.