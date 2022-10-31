Saudi Aramco и IBM подписали меморандум о создании инновационного центра в Эр-Рияде

Договоренность названа стратегической

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Cаудовская нефтяная компания Saudi Aramco и американская IT-корпорация IBM подписали меморандум о сотрудничестве в создании в Эр-Рияде инновационного центра. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Saudi Aramco.

Договоренность названа стратегической. Она направлена на "поддержку экономического роста Саудовской Аравии, который базируется на развитии высоких технологий с использованием гибридных облачных технологий, искусственного интеллекта и квантовых вычислений". Как следует из сообщения, технологии необходимы королевству для развития экономики замкнутого цикла, материаловедения, совершенствования логистических цепочек, безопасности и цифровизации.

Договоренность направлена в первую очередь "на достижение прорывов в сфере энергетики", что в конечном счете окажет влияние на остальные отрасли. Американская корпорация, как указал генеральный директор IBM на Ближнем Востоке и в Африке Саад Тома, стремится "стать частью будущего саудовского королевства в контексте принятой им концепции перехода к цифровой экономике к 2030 году".

Планируемый инновационный центр должен объединить экспертов по консалтингу и технологиям IBM и специалистов Saudi Aramco. Они будут заниматься поиском новых и эффективных способов применения современных технологий в различных сферах экономики и промышленности с дальнейшим масштабированием этих решений.