Сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof закроет треть магазинов из-за кризиса

Сеть насчитывает 131 универмаг в 97 городах Германии, в которых работают около 18 тыс. сотрудников

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Германская сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, штаб-квартира которой находится в Кёльне будет вынуждена закрыть порядка трети своих магазинов в рамках процедуры защиты от банкротства. Об этом заявил глава сети Мигель Мюлленбах в опубликованном в понедельник интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мюлленбах отметил, что в результате слияния Galeria Kaufhof со своим конкурентом Karstadt компании пришлось обратиться в суд по делам о несостоятельности. Таким образом, сеть планирует пройти процедуру защиты от банкротства. "Внешние факторы, инфляция, поднявшаяся до рекордного уровня в результате войны на Украине, и многократно выросшие цены на энергоносители тем временем привели к возобновлению высоких потерь в центрах городов и исторически негативным потребительским настроениям и, таким образом, общему нежеланию покупать со стороны потребителей", - сказал глава Galeria Karstadt Kaufhof.

"Существующая сеть филиалов должна быть сокращена как минимум на треть", - констатировал он. В филиалах, которые сеть больше не обслуживает, по словам Мюлленбаха, будут произведены увольнения. "Придется внести коррективы и в [работу] администрации. К сожалению, это неизбежно, чтобы спасти большую часть компании в этой ситуации", - резюмировал он.

В настоящее время Galeria Karstadt Kaufhof насчитывает 131 универмаг в 97 городах Германии, в которых работают около 18 тыс. сотрудников.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в сентябре инфляция в стране ускорилась и достигла рекордных 10%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии.