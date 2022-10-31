Politico: часть помощи в €18 млрд на 2023 год ЕС предоставит Украине в виде кредитов

Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины в размере €1,5 млрд ежемесячно

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. ЕС намерен предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов. Об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейские источники.

Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины на следующий год в размере €1,5 млрд ежемесячно, которую Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции по Украине в Берлине 25 октября.

"Страны ЕС обсудят в четверг [3 ноября] как собрать 18 млрд евро, которые будут предоставлены Украине в виде кредитов и грантов", - сообщила газета, со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Она отметила, что Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС три варианта сбора средств для финансирования помощи Украине, которые подразумевают прибегнуть к льготным заимствованиям под разные комбинации финансовых гарантий со стороны Евросоюза и государств сообщества на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги. По информации Politico, если страны ЕС согласятся на гарантии по кредитам, Киев может получить "десятилетний льготный период" для погашения этого кредита.

Как сообщила 25 октября фон дер Ляйен в 2023 году Украине будет нужно от €3 до €5 млрд в месяц (€36-60 млрд в год) только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий. Из них Евросоюз готов предоставлять по €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальным помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.

В программу бюджетной помощи Украине не входят расходы на поставки вооружений, гуманитарную помощь и помощь восстановления, которые финансируются по другим каналам.