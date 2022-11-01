Россия и Иран готовят новую высоту для экономического сотрудничества

Страны неоднократно декларировали, что намерены усилить экономическое взаимодействие

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран в условиях санкционного давления усиливают торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с январем - июлем 2021 года и составил $2,8 млрд. По данным ФТС России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном также рос: по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с $2,2 млрд до $4 млрд.

Страны неоднократно декларировали, что намерены усилить экономическое взаимодействие. Чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности и заявить о новых, 1 ноября состоится 16 заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на этот раз в Грозном. Российскую сторону представит заместитель председателя правительства Александр Новак, а иранскую - министр нефти Джавад Оуджи.

"Стороны обсудят текущую ситуацию и перспективы взаимодействия двух стран в различных отраслях экономики", - сообщили журналистам в аппарате Новака.

Россия и Иран. Перспективы

Накануне заседания комиссии начали поступать сообщения с иранской стороны, что уже были достигнуты определенные договоренности.

Так, заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мохсен Шираванд заявлял, что страны заключили несколько соглашений в сфере сельского хозяйства. Однако он не стал уточнять, о чем именно, ограничивать фразой, что они "окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции".

Он напомнил, что ранее у РФ и Ирана были разногласия в отношении стандартов сельхозпродукции, наличие которых в прошлом приводило к проблемам с поставками иранских товаров на российские рынки.

Кроме того, министр нефти Оуджи говорил, что страны заключили меморандум на разработку месторождений стоимостью $4 млрд, а также соглашение о строительстве ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа на $40 млрд. До этого он заявлял, что Россия собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Ирана. Он также выразил надежду на то, что соответствующее соглашение будет подписано до конца года.

Член комиссии Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери говорил, что Иран мог бы стать хабом для поставок российских нефтегазовых продуктов в другие страны. 13 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что "Газпром" имеет перспективную возможность транспортировать свой газ через Иран в соседние страны, в том числе в Пакистан. Асадзаде также отметил, что территория Ирана может использоваться для транзита газа в страны Персидского залива.

Вице-премьер РФ Александр Новак также отмечал, что Россия и Иран могут до конца этого года договориться по своповым поставкам нефти и газа. Он говорил, что на первом этапе речь может идти о поставках 5 млн тонн нефти и до 10 млрд куб. м газа.