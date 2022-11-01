В Москве упростили процедуру назначения детских пособий семьям мобилизованных

Решение распространится на более 7 тыс. москвичей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы упростили процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных, подать заявление можно уже со вторника.

По примерным расчетам, исходя из обращений и из данных, которыми владеют специалисты, решение распространится на более 7 тыс. москвичей.

Ранее пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что мэр города Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому был упрощен порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребенка - до 36 лет) для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации.

Так, в период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи для ежемесячных пособий.

Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия.

Подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, строение 1.

Как заявляла ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, никакие доходы, в том числе доходы военнослужащего, при назначении пособия учитываться не будут. Ни единовременная социальная помощь от Москвы, ни другие выплаты на назначение пособия не повлияют. Женщины будут получать ежемесячное пособие на весь период службы супруга в рамках мобилизации.