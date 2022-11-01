В столице впервые пройдет Московская неделя интерьера и дизайна

Продукцию представят более 300 компаний

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 1 по 6 ноября в столице. В рамках мероприятия запланирована обширная программа, которую можно будет посетить бесплатно, однако потребуется предварительная онлайн-регистрация.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет на нескольких городских площадках. Основными станут павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ и Цифровое деловое пространство, где компании и дизайнеры смогут бесплатно выставить свою продукцию на готовых стендах.

"Это профильное мероприятие, которое покажет многообразие, конкурентоспособность и потенциал российской интерьерной и мебельной индустрии. Событие объединит российских производителей, которые смогут предложить свою продукцию широкому кругу заказчиков и потребителей, нарастить клиентскую базу и найти новых партнеров как внутри страны, так и за рубежом. А горожане познакомятся с доступными отечественными товарами, не уступающими по качеству иностранным аналогам. В мероприятии также примут участие компании из дружественных стран, что позволит улучшить партнерские и экономические связи", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что свою продукцию представят более 300 компаний. Среди брендов, которые поделятся идеями по обстановке разных по функционалу комнат, будут как уже известные производители и ретейлеры, так и новые имена. Например: Volcraft, Manner&Matter, Petra и многие другие. Мебель и интерьерные предметы, представленные на ВДНХ, будут доступны для онлайн-покупки через "Яндекс маркет" со специальной скидкой.

Также организаторы подготовили обширную деловую программу. В рамках которой выступят дизайнеры и архитекторы, главы ведущих интерьерных бюро, девелоперских компаний и набирающих обороты отечественных брендов. Ведущие эксперты обсудят трансформацию и потенциал отрасли в импортозамещении, восстановление логистических цепочек и новые возможности, которые открывают коллаборации с российскими дизайнерами. Также запланирована публичная программа, включающая в себя лекции, открытые интервью и мастер-классы, посвященные будущему дизайна и его прикладным инструментам, для горожан и молодых специалистов.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет при поддержке общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России". Вся подробная информация о программе, а также регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.