FT сообщила, что правительство Британии поднимет налоги для борьбы с дефицитом бюджета

По данным издания, глава Минфина Джереми Хант и премьер-министр Риши Сунак 31 октября согласовали действия в этой области

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен увеличить налоги для того, чтобы покрыть дыру в размере 50 млрд фунтов ($57,5 млрд), образовавшуюся в государственном бюджете. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники в британском Минфине.

По данным издания, глава ведомства Джереми Хант и премьер-министр 31 октября согласовали действия в этой области. "Это будет жестко. Правда заключается в том, что всем придется вносить больший вклад в области налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги", - приводит издание неназванного представителя Минфина королевства. "После заимствования сотен миллиардов во время пандемии коронавируса и воплощения в жизнь массовой поддержки [населения] по счетам за электричество мы не сможем устранить бюджетную дыру одним лишь сокращением расходов", - добавил он.

На Даунинг-стрит Сунак на прошлой неделе сменил Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке. Всего на посту премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд. Политический кризис в Великобритании разгорелся после того, как в конце сентября правительство Трасс представило план масштабного снижения налогов. Рынки акций и облигаций королевства крайне болезненно отреагировали на эту программу, а курс фунта опускался до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом. В итоге Трасс пришлось практически полностью отказаться от своих инициатив и уволить главу Минфина Квази Квартенга, однако даже это не помогло удержаться ей на посту премьера из-за недовольства со стороны коллег по Консервативной партии.

Согласно лондонскому Центру экономических и бизнес-исследований, Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. По официальным данным, инфляция в королевстве в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении - это самый высокий показатель за последние 40 лет.

Как ожидается, правительство представит свою налоговую программу 17 ноября.