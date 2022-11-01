CNBC: Маск направил на работу в Twitter более 50 сотрудников Tesla

Работники должны будут провести оценку состояния компании, а также изучить исходный код соцсети, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск после приобретения компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, привлек к работе в ней более 50 сотрудников из другой своей компании - производителя электромобилей Tesla. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию.

По его сведениям, среди сотрудников Tesla, которым было поручено работать в Twitter, директор по развитию программного обеспечения Ашок Эллюсвами, глава отдела разработки системы автопилота Милан Ковач, а также Джейк Нокон - один из управляющих службы внутренней безопасности Tesla.

Привлеченные сотрудники, указывает телеканал, должны будут провести оценку состояния компании, а также изучить исходный код соцсети, чтобы наметить пути по перестройке платформы. Отмечается, что практика совмещения должностей в компаниях Маска не нова, в частности Чарли Куманн одновременно является вице-президентом Tesla и SpaceX.

Согласно документам размещенным в понедельник в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), предприниматель после покупки Twitter на прошлой неделе, распустил совет директоров и стал единоличным управляющим компании.

Ожидается, что новый владелец Twitter отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Помимо этого, как сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на источники, Маск дал указание повысить с $4,99 в месяц до $19,99 в месяц стоимость опции Twitter Blue, которая открывает доступ к дополнительным функциям.