Расходная часть бюджета Хабаровского края в 2022 году увеличилась на 18 млрд рублей

По словам губернатора края Михаила Дегтярева, 65% бюджета направили на образование, соцполитику, здравоохранение, культуру и спорт

ТАСС, 1 ноября. Расходная часть бюджета Хабаровского края увеличилась до 127,5 млрд рублей в 2022 году, что на 18 млрд рублей больше показателей 2021 года. Общие доходы консолидированного бюджета превысили 133 млрд рублей, рассказал глава региона Михаил Дегтярев по итогам доклада министра финансов Валентина Костюшина об исполнении бюджета Хабаровского края.

"Расходная часть увеличилась до 127,5 млрд рублей, плюс почти 18 млрд рублей к показателям 2021-го. Прежде всего за счет трат на социальную сферу. На образование, соцполитику, здравоохранение, культуру, спорт направили 65% бюджета или 82,4 млрд рублей (на 4,4 млрд рублей больше)", - отметил губернатор.

Глава края добавил, что налоговые и неналоговые поступления составили 98 млрд рублей, что на 17% выше данных предыдущего года. Дегтярев подчеркнул, что указ президента России Владимира Путина остается одним из приоритетных для исполнения.

"В центре внимания - безопасность объектов критической инфраструктуры, поддержка мобилизованных и их семей, информирование о мерах поддержки. И реализуется все это в том числе за счет резервного фонда. Поручил продолжить работу по оптимизации средств. Все, что министерства не готовы освоить до конца года, направить в резервный фонд", - добавил глава края.