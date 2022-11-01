Объем экспорта из Приморья увеличился с начала года на 17%

По словам главы региона Олега Кожемяко, бизнес продолжает работу даже на фоне санкционного режима

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Объем приморского экспорта за восемь месяцев текущего года вырос на 17%, несмотря на санкции. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на IV форуме "Экспортный потенциал Приморья".

"Мы видим, что идет рост экспорта, причем довольно значительный: у нас за восемь месяцев уже 17% [прирост] по отношению к уровню прошлого года, несмотря на то, что в этом году введен санкционный режим. Это уже более $2 млрд", - сказал он.

Губернатор отметил, что все больше стран заключают с регионом контракты. "Если до 2022 года было 16 стран - основных наших партнеров, то сейчас уже около 76. Конечно, открылись все возможности для Юго-Восточной Азии, это и Лаос, и Вьетнам, и Индия, и Таиланд", - сказал Кожемяко. Он рассчитывает, что объемы экспорта будут расти и к 2030 году могут достигать $6 млрд.

Глава региона добавил, что бизнес продолжает работу даже на фоне возникающих сложностей. "Мы видим, что несмотря на санкционные режимы, бизнес находит пути взаимоприемлемых торговых условий, проплаты, доставки грузов, товаров. Может быть, с небольшой наценкой, но тем не менее", - сказал Кожемяко.

Форум "Экспортный потенциал Приморья" ежегодно проходит для предпринимателей региона, на мероприятии обсуждаются вопросы развития экспорта, ведется обмен опытом между бизнес-сообществом, международными экспертами, органами государственной власти и институтами развития. На форуме вручена региональная премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".