В Приморье участок международного транспортного коридора достроят до конца года

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, в ближайшее время откроются два погранперехода

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты до конца года достроят участок международного транспортного коридора "Приморье-1", который находится на трассе Владивосток - Находка. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на IV форуме "Экспортный потенциал Приморья".

"Мы видим, что сейчас, наконец, пошла работа, которая касается наших погранпереходов. <…> В ближайшее время откроются два погранперехода: Краскино, идет строительство на Марково полным ходом. В этом году мы сдадим первый этап участка МТК - [международного] транспортного коридора ["Приморье-1"] и замкнем дороги на Находку, за Шкотово выведем. Это позволит вывозить те грузы, которые идут с Находки", - сказал губернатор.

Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" в декабре 2016 года в рамках договоренности глав государств России и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса "Шелкового пути". Транспортные коридоры проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

Форум "Экспортный потенциал Приморья" ежегодно проходит для предпринимателей региона, на мероприятии обсуждаются вопросы развития экспорта, ведется обмен опытом между бизнес-сообществом, международными экспертами, органами государственной власти и институтами развития. На форуме вручена региональная премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".