Организаторы выставки импорта в Шанхае заявили о большем масштабе форума, чем в 2021 году

В съезде примут участие компании и организации из 145 стран

ШАНХАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. 5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), которая будет проходить в Шанхае 5-10 ноября, станет более масштабной, чем в прошлом году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции замглавы оргкомитета мероприятия Сунь Чэнхай.

В общей сложности в предстоящей выставке, которая снова пройдет в условиях жестких антиковидных ограничений и карантина на границе для иностранных делегаций, примут участие компании и организации из 145 стран и регионов мира. При этом 66 государств, включая Россию, и три международные организации представят отдельные объединенные экспозиции. По этим показателям, уточнил Сунь Чэнхай, выставка превзойдет прошлогоднюю. Никарагуа, Джибути, Мавритания, Коморские Острова, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Ирак и Исландия участвуют в ней впервые.

Продукция и услуги на ЭКСПО будут традиционно представлены в шести основных разделах: продукты питания и сельскохозяйственная продукция, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля и услуги. Свою продукцию продемонстрируют в Шанхае 284 компании, которые входят в список 500 крупнейших в мире.

В 2021 году на 4-й CIIE были заключены сделки на сумму $70,72 млрд. В 2020 году данный показатель был несколько выше - $72,6 млрд.

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития Китая. На этом пути власти пытаются сместить акцент с модели, ориентированной на экспорт, в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость страны и увеличение объема импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае.