Генконсул КНР оценил совместные с Хабаровском проекты в сфере транспорта и логистики

Цзян Сяоян заявил о намерении республики развивать сотрудничество с регионом

ХАБАРОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Китай будет развивать сотрудничество с Хабаровском в сферах логистики и транспорта. Об этом сообщил журналистам генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян после официальной встречи с мэром города Сергеем Кравчуком.

"Наша главная задача - содействовать сотрудничеству, в первую очередь, это торгово-экономическое сотрудничество. Это логистика, это транспорт, приграничное сотрудничество", - сказал консул.

Он отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции возникли сложности во взаимодействии, но с ослаблением ограничений возможности, которые дает географическая близость территорий, будут использоваться в большей степени. Цзян Сяоян добавил, что генконсульство будет развивать связи между сопредельными регионами стран, и речь не только о Хабаровске, но и о других городах Дальнего Востока.

Как сообщил на встрече Кравчук, Китай традиционно занимает первое место в перечне крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края и его регионального центра. В прошлом году доля товарооборота с Китаем в общем внешнеторговом обороте Хабаровского края составила 33%. Объем внешней торговли края с КНР составил $1,2 млрд, при этом объем экспорта составил $886 млн, это 35% от общего объема экспорта. Объем импорта составил $317 млн, 29% от общего объема импорта.

"В настоящее время приоритетной остается деятельность администрации города, направленная на дальнейшее развитие дружественных связей, гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества с китайскими городами-побратимами Харбин и Санья, а также развитие сотрудничества с дружественными городами Китая - Фуюань, Хэйхе, Хэган, Суйфэньхэ, Цзямусы, Муданьцзян и другими", - сказал Кравчук.

Он отметил, что и во время пандемии работа по реализации программ международного сотрудничества с дружественными городами и городами-побратимами КНР продолжалась. Были успешно проведены в онлайн и дистанционном форматах культурные мероприятия, онлайн встречи между школьниками, киберспортивные дружественные матчи. В этом году был подписан шестисторонний протокол о намерениях между Хабаровском, российскими и китайскими городами, направленный на развитие взаимовыгодных связей между странами.