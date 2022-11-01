Красноярская прокуратура добилась начисления надбавок за климат почти 1,7 тыс. работникам

Размер задолженности охранного предприятия перед сотрудниками превысил 39,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Железногорска в Красноярском крае добилась погашения задолженности по надбавкам за работу в неблагоприятном климате для 1 тыс. 762 сотрудников охранного предприятия в шести регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вопреки требованиям закона, ежемесячная индексирующая выплата к зарплате сотрудникам охранного предприятия производилась без учета районного коэффициента и процентной надбавки в связи с работой в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями. В результате этого перед 1 762 работниками на территории Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, Бурятии и Иркутской области образовалась задолженность более 39,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура внесла в организацию представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по выплатам полностью погашена.