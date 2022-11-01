Пункт пропуска "Марково" в Приморье планируется сдать в 2023 году

Строительная площадка передана подрядчику для замены грунта, сообщил начальник отдела администрирования владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Эдуард Машков

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Новый сухопутный пункт пропуска "Марково" в Приморье через границу РФ с Китаем построят в первой половине 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела администрирования владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Эдуард Машков во вторник на IV форуме "Экспортный потенциал Приморья".

"Что касается следующего строящегося объекта - "Марково", на сегодняшний день подрядчику передана строительная площадка, там идет большой объем замены грунта, поскольку в случае обильных осадков территории подвержены подтоплению. <…> Ориентировочный срок окончания работ - второй квартал 2023 года", - сказал Машков, уточнив, что там также возводят подпорную стену.

Срок строительства пункта пропуска "Краскино", который планировалось сдать в конце 2022 года, перенесен на 2024 год из-за логистических, инфраструктурных и кадровых сложностей, с которыми столкнулись подрядные организации.

"Основная задача заключалась в том, чтобы вдохнуть жизнь в недостроенный комплекс, который находится в непосредственной близости от государственной границы. Предварительно работа была разделена на два этапа: возвращение к жизни недостроенного комплекса, улучшение инфраструктуры существующего пункта пропуска и их консолидация. На сегодняшний день принято решение, чтобы ускорить сроки, объединить эти два этапа, <…> сроком окончания данных работ определен конец 2024 года. На сегодняшний день идет активная работа по демонтажу зданий и сооружений, которые признаны ненужными в этом комплексе, ориентируемся на 2024 год", - сказал Машков.

Он добавил, что завершено проектирование инфраструктуры еще одного пункта пропуска - "Турий Рог", проект уже прошел государственную экспертизу.

Проектирование пунктов

В стадии проектирования, по его словам, находятся два пункта пропуска, это "Пограничный" и "Полтавка". Подрядчик, который планирует строить инфраструктуру "Пограничного", сейчас находится на месте, чтобы до заключения контракта ознакомиться с объектом. "По предварительному графику, работы там должны заканчиваться в 2023 году. По "Полтавке", предварительно, были выбраны участки для строительства пункта пропуска, но они оказались сильно подвержены подтоплению, выбраны были другие [участки]", - пояснил Машков, добавив, что при поддержке регионального правительства ведется оформление этой земли с изменением ее назначения в документах.

Он отметил, что работа идет медленнее, чем планировалось, и Министерство транспорта РФ направляет деньги на улучшение действующих пунктов пропуска, их техническое оснащение и ремонт. Это позволило увеличить пропускную способность пунктов.

Очереди у переходов

Машков сообщил, что владивостокский филиал Росгранстроя обеспечивает бесперебойное функционирование пунктов пропуска в Приморском крае, Магаданской области, Сахалинской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Из 39 пунктов пропуска на этой территории фактически работают 30, из них 15 - в Приморье.

У погранпереходов в Приморском крае постоянно образовываются очереди из большегрузных машин, ожидающих возможности пересечь российско-китайскую границу. Иногда они выстраиваются вдоль трассы на подъездах к пунктам пропуска на километры. Это происходит, в частности, из-за отсутствия инфраструктуры, оборудованных стоянок для автомобилей.

В начале июля вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии, а более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной.