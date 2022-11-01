Производители РФ поставят в Саудовскую Аравию органическую продукцию на 60 млн рублей

Потенциал поставок органики в королевство по результатам выставки Saudi Agriculture - 2022 в Роскачестве оценили в $5 млн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские производители поставят в Саудовскую Аравию органическую продукцию на сумму, превышающую 60 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Как уточнили в организации, контракты были заключены в рамках международной выставки Saudi Agriculture - 2022, которая проходила в Саудовской Аравии. Организаторами деловой программы выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Российский экспортный центр, Роскачество и федеральный центр "Агроэкспорт".

"Общий объем первичных контрактов, заключенных на поставку органической продукции на выставке, составил 1 млн долларов. Потенциал поставок органики в Королевство Саудовская Аравия по результатам выставки может достигнуть 5 млн долларов", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве добавили, что также несколько иностранных производителей выразили заинтересованность в сертификации своей продукции в Роскачестве на соответствие российскому органическому законодательству на поставки продукции в Россию. Например, активно интересовались сертификацией производитель кофе из Руанды, производители фиников из Саудовской Аравии, производители соков и чая из Грузии и другие.