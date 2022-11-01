В "Агроэкспорте" заявили, что в РФ есть потенциал для увеличения экспорта соков

Российский экспорт на протяжении 2017-2021 годов демонстрировал поступательный рост, отмечают эксперты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские производители имеют потенциал для увеличения экспорта овощных и фруктовых соков более чем на 80%, до $100 млн в год. Об этом говорится в материалах Федерального центра развития экспорта "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"Объем поставок в 2021 году относительно 2017 года увеличился в 1,6 раза в стоимостном выражении. Потенциал российского экспорта овощных и фруктовых соков может составить до $100 млн", - считают эксперты.

По данным "Агроэкспорта", по итогам 2021 года объем экспортных поставок фруктовых и овощных соков из России достиг 86,5 тыс. тонн на сумму $54,9 млн, увеличившись на 11,8% в натуральном выражении и на 23,8% в стоимостном относительно предыдущего года. При этом эксперты отмечают, что российский экспорт на протяжении 2017-2021 годов демонстрировал поступательный рост. Так, совокупный среднегодовой темп роста за данный период составил 13,3% по весу и 11,8% по стоимости.

Первое место в структуре российского экспорта соков фруктовых и овощных в натуральном выражении в 2021 году, по данным аналитиков, занял яблочный сок (25,8 тыс. тонн) с долей 29,8%. Наиболее динамично растущей категорией стал сок ананасовый: в 2017-2021 годах рост по данной позиции составил 40,6% в натуральном выражении и 34,9% в стоимостном, что объясняется эффектом низкой базы ввиду небольших объемов экспорта.

Ключевыми странами-импортерами российской продукции в 2021 году стали Казахстан и Белоруссия, на которые пришлось порядка двух третей экспорта из России. Казахстан импортировал 34,4 тыс. тонн соков фруктовых и овощных на сумму $20,8 млн, Белоруссия - 23,7 тыс. тонн ($14,9 млн).

Россия также поставляла соки в Узбекистан, Армению и другие страны ближнего зарубежья. В свою очередь отгрузки в страны дальнего зарубежья сравнительно невелики: основными направлениями являются Монголия (1,2 тыс. тонн), Китай и США (по 0,8 тыс. тонн), Латвия (0,5 тыс. тонн), добавили в "Агроэкспорте".