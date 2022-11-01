Российские фермеры в 2022 году получили 3,5 млрд рублей грантовой поддержки

Как напомнили в Минэкономразвития, фермерским хозяйствам доступны несколько видов финансовых грантов

МОСКВА. 1 ноября. /ТАСС/. Российские предприниматели в сельскохозяйственной сфере получили 3,5 млрд рублей грантовой поддержки в текущем году в рамках национального проекта "МСП". Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова.

"По состоянию на 25 октября более 1 300 фермерских хозяйств получили грантовую поддержку по "Агростартапу" в объеме более 3,5 млрд рублей", - сказала Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Замминистра напомнила, что фермерским хозяйствам доступны несколько видов финансовых грантов: 3 млн рублей - на все виды деятельности, 5 млн рублей - на разведение крупного рогатого скота и дополнительно 1 млн рублей при условии, что грантополучатель вносит часть средств гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является. Получить грант можно один раз, реализовать проект нужно за 18 месяцев.

Кроме того, в рамках нацпроекта предприниматели из отрасли АПК получают субсидии на возмещение части своих затрат на приобретение потребительскими кооперативами сельхозтехники, имущества, оборудования для переработки продукции. Помимо грантов и субсидий для предпринимателей сферы сельского хозяйства в региональных центрах "Мой бизнес" проводятся обучающие семинары, предоставляются меры поддержки, оказываются услуги для бизнеса - продвижение, разработка бизнес-плана, создание франшизы и другие.

Для помощи предпринимателям сельскохозяйственной и других сфер в России действуют 84 региональных и более 300 муниципальных центров "Мой бизнес". Поддержка предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.