Премьер Казахстана призвал страны ШОС сообща обеспечивать продовольственную безопасность

Алихан Смаилов также призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Государствам - участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует объединить усилия в обеспечении продовольственной безопасности и развивать транспортные коридоры. Об этом заявил во вторник премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств ШОС, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба казахстанского кабинета министров, премьер отметил важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности. "Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности", - сказал он.

Глава правительства также призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры. "Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте "Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия". В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки", - пояснил Смаилов.

По его словам, в настоящее время необходимо уделить большее внимание устранению торговых барьеров и сближению техрегламентов. "Одним из таких практических шагов является принятый на прошедшем Самаркандском саммите план по развитию внутрирегиональной торговли на 2023-2025 годы", - напомнил премьер.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Согласно данным правительства республики, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в промежутке от 4% до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22%, составив почти $51 млрд.

Как считает Смаилов, для дополнительного стимулирования взаимной торговли важно привлекать банки и институты развития государств-членов к финансированию торговых сделок и экспортных операций в рамках мандата Межбанковского объединения ШОС. Ранее также неоднократно отмечалась необходимость привлечения инвестиций и высоких технологий. "В этой связи призываем системно подойти к практической реализации концепции создания пула технопарков и инновационных кластеров ШОС. Предлагаем также создать ассоциацию инвесторов государств - членов ШОС, которая могла бы объединить крупные инвестфонды. Приоритетами в ее работе стали бы обмен бизнес-информацией и лучшими практиками, формирование многосторонних проектов в ключевых отраслях экономики", - отметил премьер Казахстана.

Об организации

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, несколько стран являются партнерами по диалогу - это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.