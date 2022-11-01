Экспорт Шотландии упал на $2,5 млрд за два года после Brexit

В Шотландской национальной партии в связи с этим назвали выход Великобритании из ЕС "актом экономического вандализма"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Экспорт Шотландии упал на 13%, или £2,2 млрд (около $2,5 млрд), за два года после Brexit (выход Великобритании из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП).

По словам представителя ШНП Стивена Флинна, "подобный ущерб шотландскому экспорту доказывает", что Brexit - это "акт экономического вандализма". "Лучший способ обеспечить процветание - это воссоединиться с Евросоюзом в качестве независимой страны", - добавил он.

Как утверждает лидер фракции ШНП в Палате общин британского парламента Иэн Блэкфорд, политика правительства во главе с новым премьером Риши Сунаком, которого "никто не выбирал", также "ведет к экономическому спаду". В этой связи он призвал провести всеобщие выборы, чтобы уберечь страну от "разрушительных мер жесткой экономии".

ШНП, обладающая большинством в региональном парламенте, начала летом кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. 28 июня был опубликован окончательный законопроект, предусматривающий проведение плебисцита 19 октября 2023 года, однако Лондон уже отказал в организации голосования.