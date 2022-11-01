Российские IT-компании представят свои разработки во время деловой миссии в ЮАР

Компании представят инновационные разработки в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, окружающей среды, банковского дела, транспорта и информационной безопасности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские IT-компании представят свои инновационные разработки и проведут ряд бизнес-встреч во время деловой миссии 9-10 ноября в Кейптауне (ЮАР). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"9-10 ноября 2022 года в Кейптауне, ЮАР, состоится международная деловая миссия компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий. В миссии примут участие инновационные российские компании-экспортеры. Подобное мероприятие проходит в ЮАР впервые", - сообщила пресс-служба.

В бизнес-миссии примут участие десять IT-компаний из России, в течение двух дней планируется провести более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из ЮАР и других стран Африки, говорится в сообщении.

"Российские IT-компании представят востребованные инновационные разработки в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, окружающей среды, банковского дела, транспорта и информационной безопасности. Среди них, в частности, биометрические решения по распознаванию лиц, программное обеспечение и оборудование для видео-конференц-связи, а также уникальные разработки для оптимизации бизнес-процессов", - рассказали в пресс-службе.

В программе деловой миссии два круглых стола. Темой первого станет "Ведение бизнеса в ЮАР: условия выхода на рынок для российских компаний", он пройдет с участием главы торгпредства России в ЮАР Максима Буреева. Второй круглый стол, "Глобальные IT-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности", пройдет в формате диалога IT-экспертов из ЮАР и представителей российских компаний. На оба мероприятия приглашены лидеры мнений и представители органов власти, регулирующих внедрение инноваций.

Как отмечает пресс-служба РЭЦ, бизнес-миссия будет приурочена к крупнейшей региональной выставке и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, которая пройдет в Кейптауне 7-11 ноября. Ожидается, что после завершения бизнес-миссии представители российских компаний примут участие в Africa Tech Festival, говорится в сообщении.