Reuters узнал о хакерских атаках Killnet на Минфин США в октябре

В результате практически не было зарегистрировано сбоев в работе ведомства, отмечает агентство

ТАСС, 1 ноября. Министерство финансов США в прошлом месяце подверглось кибератаке со стороны группировки Killnet. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США.

Отмечается, что в результате хакерской атаки практически не было зарегистрировано сбоев в работе ведомства.

Министерство финансов приписало DDoS-атаки русскоязычным хакерам из группировки Killnet, сообщил агентству советник по кибербезопасности замминистра финансов США Тодд Конклин.

10 октября телеканал CNN сообщал, что сайты ряда американских аэропортов подверглись кибератаке, за нападением, как утверждается, стояла группа русскоязычных хакеров. По заявлениям телеканала, утром DDoS-атаке подверглись 14 американских воздушных гаваней, в том числе аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса. CNN утверждает, что аэропорты были в списке целей группировки Killnet. Но администрации президента США Джо Бадена пока не известно, кто точно стоял за кибератаками на аэропорты.