СПБ биржа с 7 ноября разблокирует часть иностранных ценных бумаг

Дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета биржа согласовала с ЦБ и брокерами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. СПБ Биржа с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо, говорится в сообщении торговой площадки. Как отмечается, дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета биржа согласовала с ЦБ и брокерами.

"СПБ банк - расчетный депозитарий биржи - переведет часть иностранных ценных бумаг (674 наименования) с неторговых на торговые разделы субсчетов депо брокеров", - отмечается в сообщении.

Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ банк распределит среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах. Брокеры, в свою очередь, по тому же принципу распределят полученные ценные бумаги среди своих клиентов - инвесторов.

28 октября СПБ Биржа сообщала, что перенесет на несколько дней дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета в связи с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов. Из ранее опубликованного списка ценных бумаг из 680 наименований, которые будут разблокированы, исключены ценные бумаги Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding PLC, X5 Retail Group N.V.