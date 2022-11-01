Путин поручил кабмину профинансировать строительство минимум 140 круизных судов

Кабмин также должен рассмотреть вопросы обновления круизного и прогулочного флота

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос финансирования строительства минимум 140 круизных судов класса "река - море". Перечень поручений опубликован на сайте Кремля во вторник.

"Правительству РФ в целях развития круизного туризма рассмотреть вопросы <...> о финансировании строительства на российских верфях не менее 140 круизных судов класса "река - море" в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", - говорится в документе.

Также по поручению президента кабмин должен рассмотреть вопросы обновления круизного и прогулочного флота, создания и восстановления портовой инфраструктуры и причальных сооружений для круизных и пассажирских судов. Срок выполнения данного поручения - до 1 апреля 2023 года.

Кроме того, планируется рассмотреть возможность создания национального туристского маршрута "Великий Волжский путь". Для этого будут рассмотрены вопросы развития круизного флота и поддержки экскурсионного и транспортного обслуживания на этом маршруте.

Согласно еще одному поручению президента, правительство РФ совместно с холдингом "Российские железные дороги" (РЖД) должны рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании лизинговых программ для поддержки производства пассажирских железнодорожных вагонов для туристских поездов.