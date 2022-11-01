"БКС Мир инвестиций" предоставят возможность торговать гонконгскими бумагами с плечом

Сейчас торговать с плечом можно 19 гонконгскими бумагами, их список будет расширяться

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "БКС Мир инвестиций" первая на российском рынке предоставила клиентам доступ к маржинальной торговле ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что пока что речь идет о длинных позициях (сделки лонг).

На данный момент торговать с плечом можно 19 гонконгскими бумагами, их список будет расширяться.

"Текущая оценка гонконгского фондового рынка находится на привлекательных значениях относительно исторических данных. Hang Seng Index на прошедшей неделе обновил антирекорды 2009 года. Многолетние минимумы обновило и большинство гонконгских акций, при этом в ряде случаев такая динамика является оторванной от финансового состояния компаний и может быть неоправданной", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", добавив, что при средней оценке за последние пять лет дисконт индекса Hang Seng сейчас составляет около 30%.

Таким образом, текущая ситуация позволяет проводить спекулятивные покупки акций отдельных компаний с качественным состоянием бизнеса в расчете на краткосрочный отскок рынка, полагают в компании. По мнению аналитиков БКС, особенное внимание стоит уделить компаниям, финансовые показатели которых демонстрируют исторически сильную динамику роста продаж и являются прибыльными - такие акции могут быть привлекательны как ставка на возможное восстановление рынка.