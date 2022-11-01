Премьер-министр Украины назвал дефицит бюджета на 2023 год беспрецедентным

По словам Дениса Шмыгаля, правительство в настоящее время пытается договориться о программах с США, ЕС и МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал беспрецедентным дефицит в размере $38 млрд, заложенный в проекте бюджета страны на следующий год.

"Бюджет 2023 года будет с беспрецедентным дефицитом - $38 млрд. Такие сейчас реалии", - сказал Шмыгаль во вторник на заседании правительства, видеофрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

"Мы можем зарабатывать только 50 копеек из каждой гривны, которую необходимо тратить на первоочередные потребности украинцев. Остальное это внутренние заимствования и внешние заимствования, внешняя помощь наших союзников", - продолжил премьер.

По его словам, правительство в настоящее время пытается договориться о программах с США, ЕС и МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета. "Средства бюджета преимущественно идут на армию и обеспечение социальных выплат. Понимая вызовы, сейчас правительство работает сразу над тремя направлениями для финансирования дефицита бюджета. Это программы с США, ЕС и МВФ, это три наших ключевых партнера в этом направлении. С главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы говорили о программе макрофинансовой помощи на €18 млрд. С США и МВФ хотим получить аналогичные программы и суммы", - отметил Шмыгаль.

В понедельник кабинет министров Украины одобрил проект бюджета на 2023 год, предусматривающий дефицит свыше 20% ВВП. Согласно проекту бюджета, военные расходы превысят 18% ВВП, а инфляция прогнозируется на уровне 28%.

В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов. По данным украинского премьера, бюджетный дефицит составлял $5 млрд ежемесячно. Однако в июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже $9 млрд. По его оценкам, дефицит государственного бюджета Украины к концу 2022 года может достичь отметки $50 млрд. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Берлине, заявил, что Киев пока не получил от Запада ни цента на восстановление страны. Одновременно он выразил желание, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины на сумму $38 млрд.