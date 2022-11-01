Строительство транспортного обхода Кемерова будет вестись круглогодично

Для непрерывных работ на всем протяжении будущей магистрали продолжена технологическая трасса

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство 47-километровой скоростной трассы в обход сибирского Кемерова, где зимой выпадают обильные осадки и температура может опускаться ниже минус 40 градусов, будет вестись круглогодично, чтобы сдать стратегически важный объект уже к концу 2024 года. Для непрерывных работ на всем протяжении будущей магистрали продолжена технологическая трасса, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включен в программу социально-экономического развития региона. Для безопасного и безостановочного пропуска потока большегрузов и укрепления торгово-экономических связей со странами Юго-Восточной Азии особенно важно запустить его в срок - во второй половине 2024 года", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Построенная технологическая дорога позволит в любое время года доставлять к местам строительства будущей магистрали рабочих, грузы и материалы. Она соответствует всем требованиям безопасности, оснащена водопропускной системой.

Транспортный обход Кемерова, по которому пройдет участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", избавит город от 15 тыс. ежедневно проезжающих по центральным улицам транзитных машин. Строительство дороги началось в 2021 году по поручению главы государства. Стоимость работ предварительно оценили в 56 млрд рублей, часть средств выделена из федерального бюджета.

Дорога будет четырехполосной с первым в России участком, проложенным под лосиной тропой. Проезд по объездной трассе планируется сделать платным. Трасса будет начинаться в районе пригородного кемеровского поселка Боровой, не доезжая до границ жилой застройки в Рудничном районе Кемерова, а затем выйдет на действующий участок трассы Р-255 "Сибирь" рядом с кузбасским городом Топки в направлении Новосибирской области. Разрешенная скорость движения транспорта составит 120 км/ч.