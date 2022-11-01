Путин поручил рассмотреть использование судов "Росгеологии" для туризма на Дальнем Востоке

Глава "Росгеологии" Сергей Горьков ранее заявил, что холдинг может перепрофилировать несколько исследовательских судов под организацию туров в Арктику для небольших групп

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук обеспечить рассмотрение "Росгеологией" использование ее научных судов для туристической деятельности на Дальнем Востоке. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета.

"Обеспечить рассмотрение акционерным обществом "Росгеология" в установленном порядке вопроса об использовании для осуществления туристской деятельности на Дальнем Востоке принадлежащих этому акционерному обществу судов, предназначенных для проведения морских научных исследований (при условии обеспечения их проведения), и при необходимости принятие решений по данному вопросу", - говорится в тексте документа.

Срок исполнения поручения - до 1 декабря.

Ранее глава "Росгеологии" Сергей Горьков говорил ТАСС, что холдинг может перепрофилировать несколько исследовательских судов под организацию туров в Арктику для небольших групп. Он отмечал, что такие суда требуют дооснащения для туризма, потому что они использовались для исследовательских целей.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в РФ" в рамках Восточного экономического форума в сентябре предложил перепрофилировать неиспользуемые суда на Дальнем Востоке для круизного туризма. Путин тогда поддержал предложение министра.