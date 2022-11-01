Путин поручил расширить географию субсидий на создание глэмпингов

Президент также поручил правительству рассмотреть возможность продлить льготные процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в туротрасли

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2022 года разработать предложения, как увеличить географию регионов - получателей субсидий на создание кемпингов и глэмпингов в России и продлить эту меру поддержки туристической отрасли. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам сентябрьского заседания президиума Государственного совета РФ, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в целях поддержки проектов по строительству и реконструкции гостиниц с номерным фондом до 120 номеров <...> представить предложения по продлению сроков реализации мероприятий по созданию модульных некапитальных средств размещения, включая кемпинги и глэмпинги, расширив перечень субъектов Российской Федерации - получателей бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на эти цели", - говорится в документе.

Путин также поручил правительству рассмотреть возможность продлить льготные процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в туристической отрасли. Сверх этого он дал указание проработать возможность единоразовых грантов для бизнеса на строительство или реконструкцию в срок гостиниц с номерным фондом до 120 номеров.

Ответственным по этим поручениям президента указан премьер-министр Михаил Мишустин, срок их исполнения - 1 декабря 2022 года.