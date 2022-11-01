Путин поручил представить предложения о создании круглогодичных морских курортов

Срок выполнения поручения - 1 марта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о создании круглогодичных морских курортов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", - говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения - 1 марта 2023 года.

В сентябре на заседании президиума Госсовета по туризму в ходе Восточного экономического форума президент России поручил создать новые крупные всесезонные курорты, активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также дальневосточного Приморья. Путин пояснял, что такие курорты должны быть всесезонными и иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год могли отдохнуть до 9 млн человек.