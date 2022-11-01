Путин поручил АП направить в кабмин предложения глав регионов по развитию туризма

Ответственным за исполнение поручения назначен помощник главы государства Игорь Левитин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные главами субъектов. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета.

Как отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте Кремля, это поручение должно быть исполнено в срок до 1 декабря. Ответственным назначен помощник главы государства Игорь Левитин.

Заседание президиума Госсовета по вопросам туризма состоялось 6 сентября, на нем обсуждались вопросы развития туристической отрасли России в современных условиях.

В ходе мероприятия Путин в том числе заявил, что задача властей страны заключается в том, чтобы россияне с разным уровнем дохода могли отдыхать на отечественных курортах. Кроме того, он призвал уделять внимание не только традиционным туристическим центрам, но и помогать регионам, которые еще только осваивают индустрию. Президент отмечал, что надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Приморского края, Северного Кавказа и других регионов.