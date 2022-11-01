Путин поручил подготовить закон, по которому регионы получат право вводить курортный сбор

Также кабинету министров поручено принять меры для координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления "по вопросам эксплуатации пляжей и использования необходимой для этого акватории водных объектов"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить закон, который даст регионам право вводить курортный сбор и использовать его для развития курортной инфраструктуры. Перечень поручений президента опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах РФ курортного сбора разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам РФ права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований", - говорится в документе.

Также кабинету министров поручено принять меры для координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления "по вопросам эксплуатации пляжей и использования необходимой для этого акватории водных объектов", исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования данных объектов в рекреационных целях.

Кроме того, правительству надлежит "обеспечить сохранение величины льготной процентной ставки по кредитам, предоставленным инвесторам в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями) для реализации инвестиционных проектов, <...> создания и развития туристических кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма".