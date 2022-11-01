Путин поручил разработать меры поддержки импортозамещения товаров для гостиниц и курортов

Также правительству поручили обеспечить "синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до апреля 2023 года разработать предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, которые не имеют российских аналогов, для гостиниц, круизных курортов, горнолыжных комплексов и автопарков, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

"Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также правительству поручили обеспечить "синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств".

Кроме того, президент поручил представить предложения по поддержке развития отечественного производства канатных транспортных систем.

Срок всех поручений - до 1 апреля 2023 года.