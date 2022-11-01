1 ноября, 16:21

Путин поручил определить исполнителя по разработке мастер-плана проекта курорта "Каякент"

Ответственными за исполнения поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Дагестана Сергей Меликов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан до 1 декабря определить исполнителя, ответственного за разработку мастер-плана проектов каспийского курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан". Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан определить исполнителя, ответственного за разработку мастер-плана проектов каспийского курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан", за решение с участием ресурсоснабжающих организаций вопросов, касающихся создания необходимой инфраструктуры, а также за решение вопросов, связанных с финансированием данных проектов", - говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственными за исполнения поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Дагестана Сергей Меликов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказДагестан
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