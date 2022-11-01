В России могут появиться единые билеты для туристов на разные виды транспорта

Президент РФ Владимир Путин также указал правительству определить, нужно ли вводить упрощенный порядок получения разрешения на строительство съездов с автомобильных дорог, чтобы туристам было легче попасть к кемпингам и другим придорожным туристическим объектам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил введения для туристов единого билета на разные виды транспорта по всему маршруту путешествия.

В поручениях, опубликованных во вторник на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства "представить предложения по синхронизации на основных туристических направлениях работы различных видов транспорта (вне зависимости от формы собственности), в том числе по введению единого билета на весь путь следования туриста".

Также Путин ждет предложений "по обеспечению при перевозках туристов на дальние расстояния возможности их организованной перевозки между объектами транспортной инфраструктуры и средствами размещения туристов, включая возможность использования в этих целях цифровой платформы", чтобы туристы, перевозчики и организации туристской индустрии имели к ней онлайн-доступ.

Отдельно кабинету министров предстоит представить предложения по развитию многофункциональных зон придорожного сервиса. Президент указал правительству определить, нужно ли вводить упрощенный порядок получения разрешения на строительство съездов с автомобильных дорог, чтобы туристам было легче попасть к кемпингам и другим придорожным туристическим объектам. При этом Путин указал на необходимость обеспечить безопасность выезда на автомобильные дороги.