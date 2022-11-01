В Брянской области увеличили количество мест на ярмарках для снижения цен на продукцию

Свой товар в данный момент могут продавать на 129 площадках ярмарок более 3,4 тыс. сельхозпроизводителей

ТАСС, 1 ноября. Власти Брянской области за два года в 1,5 раза увеличили количество торговых мест на ярмарках выходного дня, чтобы расширить объемы сбыта местной продукции и снизить цены на нее. На данный момент на 129 площадках реализовывать свой товар могут свыше 3,4 тыс. сельхозпроизводителей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В текущем году ярмарки выходного дня организованы на 129 торговых площадках, на которых представлена возможность реализовывать продукцию на 3 479 торговых местах (на 222 больше, чем в 2021 году и в 1,5 раза больше, чем в 2020 году)", - говорится в сообщении.

Проведение ярмарок выходного дня, по данным пресс-службы, позволяет обеспечить сельхозпроизводителей дополнительным рынком сбыта, удовлетворить спрос населения и добиться снижения цен на продовольственные товары. "Проводимые в регионе ярмарки выходного дня позволили снизить цены на картофель и плодоовощную продукцию: картофель - на 45,9%, морковь - на 45,8%, лук репчатый - на 44,7%, свеклу столовую - на 28,5%, капусту - на 25,3%", - отметили в пресс-службе.

Эта тема обсуждалась на совещании у губернатора Александра Богомаза, он подчеркнул, что необходимо усилить работу по привлечению к участию в ярмарках не только мелких и средних компаний, но и более крупных предприятий, в том числе перерабатывающей промышленности. Это позволит создать здоровую конкуренцию и, как следствие, положительно скажется на ситуации с ценами, добавили в пресс-службе.