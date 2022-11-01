В Вологодской области направят свыше 2 млрд рублей на инфраструктуру в Бабушкинском округе

Средства пойдут на ремонт или реконструкцию 31 объекта, среди которых учреждения здравоохранения, образования, культуры, а также дороги и системы водоснабжения

ТАСС, 1 ноября. Власти Вологодской области в 2023-2024 годах направят на развитие инфраструктуры Бабушкинского округа более 2 млрд рублей. Как сообщает во вторник пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова, будет отремонтирован 31 объект.

"На развитие инфраструктуры Бабушкинского округа в 2023-2024 годах будет направлено 2 млрд 70 млн рублей. Объем инвестиций колоссальный. Будет отремонтирован или реконструирован 31 объект. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, дороги, системы водоснабжения", - приводит пресс-служба слова губернатора по итогам Градостроительного совета.

Повестка Градсовета была сформирована на основе более 6 тыс. обращений от жителей округа, которые поступили на электронную платформу "Градсоветы: Общее дело!". По итогам Градостроительного совета основной объем инвестиций планируется направить на реконструкцию дорожной сети. Будут отремонтированы участки трех региональных дорог: Тотьма - Никольское, подъезд к поселку Юрманга и автодорога от села им. Бабушкина до Михайловки. Общая протяженность ремонтов составит 28 км. Кроме того, планируется привести в порядок пять мостов через реки Ивачиха, Леденьга, Семжа, Юза, Рунга.

В план ремонтов муниципальных дорог включены пять улиц в селе им. Бабушкина: Верхняя Надречная, Нижняя Надречная, Первомайская, Октябрьская и Спортивная, также будет отремонтировано 680 м тротуаров на улице Беляева. Всего на ремонт дорожной сети округа будет направлено 1,434 млрд рублей.

Одна из острых проблем Бабушкинского округа - снабжение качественной питьевой водой. Большинство домов села им. Бабушкина, поселка Юрманга, села Воскресенское подключены к центральному водоснабжению. Износ сетей в этих населенных пунктах составляет 90%, а качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам. В рамках регионального проекта "Чистая вода" в 2023-2024 годах система водоснабжения села им. Бабушкина и поселка Юрманга будет реконструирована. Будут построены очистные сооружения, резервуары для чистой воды, водопроводные сети. На эти работы планируется направить 321 млн рублей. В ближайшие два года пройдет реконструкция сетей водоснабжения села Воскресенское. На эти цели будет направлено более 187 млн рублей. Чистой водой будут обеспечены и жители соседних населенных пунктов - деревень Васильево и Душнево. В целом после проведения запланированных работ обеспеченность Бабушкинского округа качественной питьевой водой составит 76%. В 2021 году этот показатель составлял всего 32,2%.

Средства на здравоохранение и благоустройство

В 2023 году 1,8 млн рублей будет выделено на разработку проектно-сметной документации на капитальные ремонты пяти структурных подразделений Бабушкинской центральной районной больницы. Речь идет о Березовском и Зайчиковском ФАПах, лечебном и физиотерапевтическом корпусах ЦРБ, больничном пищеблоке. Более 3 млн будет направлено на покупку медицинского оборудования. Еще на 2 млн рублей планируется приобрести 45 функциональных кроватей и операционный стол. В 6 млн рублей обойдется покупка модульной конструкции для Жубринского ФАПа.

Большой объем работ запланирован в сфере благоустройства. Будут приведены в порядок две дворовые территории, а также "Курортный сад" и "Аллея Героев" в селе им. Бабушкина. В 2023 году начнется капитальный ремонт районного Дома культуры. Ремонтировать ДК планируется в два этапа. На первом будут устранены проблемы с инженерными системами здания. На втором планируется привести в порядок помещения, закупить оборудование. На первый этап модернизации ДК будет направлено более 18 млн рублей.

Предстоит привести в порядок территорию и ограждение детского сада "Березка", а также завершить строительство ФОКа при Рослятинской школе.