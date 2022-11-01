Нидерланды введут дополнительный сбор с компаний, добывающих ископаемые виды топлива

Сбор будет иметь обратную силу, распространяющуюся на весь 2022 год

ГААГА, 1 ноября. /ТАСС/. Нидерланды вводят временный дополнительный сбор солидарности с компаний, которые добывают ископаемые виды топлива. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства финансов Нидерландов.

Сбор будет иметь обратную силу, распространяющуюся на весь 2022 год. "Это означает, что большие прибыли, полученные в результате значительного повышения тарифов на энергоносители, будут обложены дополнительным налогом, - отметили в ведомстве. - Ожидается, что это принесет в государственную казну до €3,2 млрд, которые пойдут на покрытие расходов на газ и электричество для малых потребителей".

Этот сбор солидарности будет распространяться на компании, которые добывают сырую нефть, природный газ и уголь, а также действуют в области переработки нефтепродуктов. Причиной для его введения называются высокие цены на энергоносители в Европейском союзе.

По решению правительства, сбор солидарности будет введен только на 2022 год. Ранее уже было принято решение ввести дополнительный налог на добычу полезных ископаемых в 2023-2024 годах.